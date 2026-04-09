NATO-főtitkár: az európai szövetségesek meghallották Donald Trump kéréseit

A NATO főtitkára szerint az Egyesült Államok európai szövetségesei meghallották Donald Trump amerikai elnök kéréseit, és válaszolnak azokra.

Mark Rutte csütörtökön a washingtoni Ronald Reagan Intézetben tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy bizonyos európai országok „finoman szólva egy kissé lassúak” voltak abban, hogy „logisztikai és egyéb támogatást” nyújtsanak az Egyesült Államok számára az iráni katonai műveletekhez.

A főtitkár ugyanakkor kijelentette, hogy a konfliktusnak a jelenlegi pontján az európai szövetségesek már „csaknem kivétel nélkül” mindent megtesznek, amit tudnak, hogy segítsenek. Egyben megjegyezte, hogy a szövetségeseket meglepte az Egyesült Államok február 28-án Irán ellen indított katonai művelete.

Mark Rutte szerdán a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump elnökkel, és azt megelőzően megbeszélést folytatott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is. A találkozókról hivatalos közleményt nem adtak ki.

A főtitkár szerdán a CNN hírtelevíziónak adott interjúban „két jóbarát közötti nyílt és őszinte beszélgetésnek” nevezte a tárgyalást Donald Trumppal, és megjegyezte, hogy „csodálja” az amerikai elnök vezetői képességét, valamint megállapította, hogy az „egész világ biztonságosabb” azáltal, hogy az Egyesült Államok megfosztja Iránt a nukleáris és ballisztikus rakétaképességeitől.

Az Egyesült Államok és a NATO közötti feszültség annak nyomán éleződött ki, hogy több meghatározó európai szövetséges ország megtagadta katonai bázisainak és légterének használatát az iráni műveletben részt vevő amerikai katonai repülőgépek számára, és hivatalosan kritizálta az amerikai katonai akciót.

Forrás: MTI

Nyitókép: JOHN THYS / AFP