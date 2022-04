Négymilliárd eurós program az ukrajnai menekültek támogatására 

Négymilliárd eurós programot jelentett be az ukrajnai háborús menekülteket befogadó uniós tagállamok támogatására és az alapvető szociális infrastruktúra fejlesztésére az Európai Beruházási Bank (EBB) a Kiállás Ukrajna mellett elnevezésű, szombaton Varsóban megrendezett globális adománygyűjtő rendezvényen.

Az EBB szombati, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 2022-re és 2023-ra ígért program – amelyet az igazgatótanácsnak még jóvá kell hagynia – a menekülteknek közszolgáltatásokat nyújtó kulcsfontosságú szociális infrastruktúrák fejlesztését szolgálja, beleértve a lakhatást, az iskolákat, a kórházakat és az óvodákat.

A pénzügyi támogatás mellett tanácsadással is segítenek, ezen belül ingyenes technikai segítségnyújtással támogatják az uniós tagállamok helyi hatóságait, hogy gyorsan felmérhessék a helyi szükségleteket, és megtervezhessék, rangsorolhassák, valamint előkészíthessék a beruházásokat – írták.

Hozzátették: a bank igazgatótanácsa március 22-én hagyta jóvá az Ukrajnának biztosított szolidaritási csomagját, 668 millió eurót már át is utaltak az ukrán kormánynak sürgős likviditási szükségleteinek fedezésére.

Az EBB emellett törekszik arra, hogy további finanszírozást nyújtson, lehetővé téve, hogy az ukrán kormány fenntarthassa az alapvető közszolgáltatásokat. Az Európai Bizottsággal együtt Ukrajnának létrehozott szolidaritási csomag részeként biztosított forrásokat a közlekedés, az energia, a városfejlesztés és a digitális projektek támogatására irányozzák elő – ismertették.

Kitértek arra is: a bank továbbra is keresi a lehetőségeket arra, hogy az Európai Bizottsággal együtt támogassa Ukrajnát és az ukrajnai menekülteket, különösen a közelmúltban elindult InvestEU program “szociális beruházás és készségfejlesztés” elemének részeként.

A Kiállás Ukrajna mellett rendezvényt az Európai Bizottság, Kanada kormánya és a Global Citizen nevű nemzetközi civil szervezet hívta össze az ukrajnai menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek támogatására. Az Ukrajna elleni orosz agresszió következtében eddig több mint 6,5 millióan kényszerültek az országon belül lakóhelyük elhagyására, és 3,8 millióan menekültek el az országból – olvasható a közleményben.

