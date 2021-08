Nem csillapodnak a lángok Törökországban és Görögországban

Már több mint egy hete ég az erdő Törökországban, a tűzoltók továbbra is erőn felül küzdenek a lángokkal. A tűz már egy hőerőműre is átterjedt: a környéket evakuálták a hatóságok. Görögországban sem enyhül a helyzet: Athén környéke még mindig veszélyben van, több mint száz épület gyulladt ki, és több tucat autó is porig égett – hangzott el az M1 Híradója.



Törökországban már nyolcadik napja pusztítanak erdőtüzek, a lángok szerdán a Kemerköy erőműre is átterjedtek. A szénerőműből a veszélyes anyagokat elővigyázatosságból már napközben elszállították, az erőművet és a környékét pedig evakuálták.

Törökországban az elmúlt bő egy hét alatt csaknem kétszáz helyszínen csaptak fel a lángok, több mint egy tucat helyen jelenleg is ég a növényzet. Legkevesebb nyolcan meghaltak az erdőtüzek miatt, és ezreket kellett kiköltöztetni, köztük számos turistát.

Marmarisban több száz önkéntes segíti a tűzoltók munkáját, ételt és italt osztanak nekik. „Leégett a múltunk, a gyerekkorunk, a gyermekeink jövője, sőt az unokáinké is. Az az érzésem, hogy torkunk szakadtából kiabálunk, de senki sem hallja meg” – mondta az egyik önkéntes.

Görögországban is napok óta erdőtüzek pusztítanak. A főváros, Athén környékén már több mint száz épület vált a lángok martalékává, és több mint nyolcvan kocsi égett porig. Több száz tűzoltó küzd a lángokkal helikopterekkel és repülőgépekkel is, az oltást azonban nehezíti a rendkívüli hőség. Görögországban harminc éve nem látott hőhullám tombol, sok helyen napok óta több mint 40 fok van.

„Szeretném még egyszer hangsúlyozni, feltétlenül vigyázni kell, az időjárási viszonyok szélsőségesek. Rendkívüli tűzveszély lesz az ország nagy részén a következő napokban is. Továbbra is ébernek kell lennünk! Kerülni kell minden olyan tevékenységet, amely tüzet okozhat!” – fogalmazott a görög polgári védelemért felelős miniszterhelyettes, Níkosz Hardaliász.

Az országban csaknem száz helyen csaptak fel a lángok az elmúlt napokban. Az Attika tüdejének számító fenyőerdő nagy része is leégett. Az északkelet-attikai Varybobi településen már elkezdődött a károk felmérése.A városban több tucat épület és autó égett le, több száz embernek kellett elhagynia az otthonát.

Az Évia szigetén fekvő Rovies településről szerdán csónakokkal menekítette a tűz elől a lakókat és a turistákat a görög parti őrség. A forróság miatt rendkívül gyorsan terjednek a lángok, amelyek helyenként 20 méter magasra csapnak fel. A görög szigeten már több mint tíz településről költöztették ki az embereket átmenetileg.

