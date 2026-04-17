Kiberbűnözők szervereit kapcsolták le egy nemzetközi razziában

Kiberbűnözőkhöz köthető tucatnyi szervert kapcsoltak le és több gyanúsítottat letartóztattak egy Németországból koordinált nemzetközi rendőrségi akcióban – közölték csütörtökön hivatalos német források.

A frankfurti ügyészség mellett működő Internetes Bűnözés Elleni Központi Iroda (ZIT) és a szövetségi rendőrség hozzátette, hogy

a nyomozás során 16 házkutatást hajtottak végre, egyebek között Lengyelországban és Brazíliában.

A „Power Off” fedőnevű akció a túlterheléses támadások elkövetéséhez szükséges stresszerszolgáltatások ellen irányult. Ezek lényege, hogy szándékosan túlterhelik a kiszemelt weboldalakat, amelyek így átmenetileg elérhetetlenné válnak.

A hatóságok tájékoztatása szerint a művelet keretében a világ két legjelentősebb stresszerszolgáltatását sikerült lekapcsolni.

A fő gyanúsított – egy német állampolgár – jelenleg Thaiföldön van előzetes letartóztatásban. Három további feltételezett bűntársat Lengyelországban fogtak el. A „Power Off” akció kezdete óta a szóban forgó bűnüldöző szervek több mint hárommillió felhasználói fiókra vonatkozó bizonyítékot gyűjtöttek össze e bűncselekményekre vonatkozóan – olvasható a ZIT közleményében.

A hatóságok emellett jelezték: több mint 50 ezer olyan felhasználóval veszik fel a kapcsolatot, aki a szolgáltatásokat igénybe vette, és felhívják a figyelmüket arra, hogy tettük büntetőjogi következményekkel járhat.

