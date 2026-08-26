Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén

Legalább 95 ember életét vesztette egy hirtelen kialakult árvízben Nepál és Tibet határvidékén – közölték a nepáli hatóságok. A természeti katasztrófát egy kisebb földrengés nyomán kialakult földcsuszamlás idézte elő.

A földcsuszamlás a hegyekből lezúdulva eltorlaszolta a Trishuli, a Bhote Koshi és a Narayani folyók medrét. A folyók kiléptek a medrükből, a víz pedig iszappal és kövekkel keveredve elárasztotta a part menti településeket.

A hatalmas víz- és iszaptömeg épületeket sodor el és embereket ragad magával.

Az áldozatok és az eltűntek pontos száma egyelőre nem ismert. A nepáli turisztikai hivatal szerint 384 turistát tartanak nyilván eltűntként, közülük 291-en külföldiek.

Az MTI közlése szerint egy magyar állampolgárt is keresnek, aki zarándokként a szerencsétlenség helyszínén tartózkodott.

A szakértők egyelőre nem tudják pontosan megállapítani, mi okozta a Lende Khola folyónál kialakult jég- és kőlavinát. Egy katmandui székhelyű kutatóközpont jelentése szerint a határ közelében továbbra is fennáll egy folyómedret eltorlaszoló akadály.

A hatóságok emiatt újabb árhullám veszélyére is figyelmeztetik a térség lakosságát.

A hegyvidéki Raszuva körzetben található Szijapru Besi és Timure településekre a mentőhelikopterek sem tudtak leszállni, mivel a folyó vízszintje jóval meghaladja a megszokott szintet. A térségben mintegy 50 ezer ember él.

Kárpátalja.ma

Forrás: radiosvoboda.org

Nyitókép: Prabin RANABHAT / AFP

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