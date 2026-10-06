Von der Leyen: Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait

Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban.

Az októberi EU-csúcsot előkészítő európai parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta: már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.

Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamosenergiával kell felváltani.

Forrás: MTI

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