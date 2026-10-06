Támadás érte Zaporizzsját – többen megsérültek
Öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizzsjában egy híd ellen kora reggel végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessza infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte – jelentették kedden az illetékes ukrán hatóságok.
A Dnyipro folyó hídját lezárták – tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.
Az Odessza infrastruktúrája ellen végrehajtott orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületek sem rongálódtak meg – közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri ukrán kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegram-csatornáján.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 137 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 114 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, három esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
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MTI