Támadás érte Zaporizzsját – többen megsérültek

Öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizzsjában egy híd ellen kora reggel végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessza infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte – jelentették kedden az illetékes ukrán hatóságok.

A Dnyipro folyó hídját lezárták – tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.

Az Odessza infrastruktúrája ellen végrehajtott orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületek sem rongálódtak meg – közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri ukrán kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegram-csatornáján.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 137 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 114 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, három esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

A nyitókép illusztráció

MTI

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