Katonai csapással fenyeget Donald Trump a nigériai keresztényüldözés miatt

Az Egyesült Államok példátlan nyomásgyakorlásba kezdett Nigériával szemben a keresztények elleni, évek óta tartó erőszakhullám és tömeggyilkosságok miatt. Donald Trump amerikai elnök – aki korábban is erős szavakkal bírálta Nigéria vezetését – a hadügyminiszterét küldte tárgyalni az országba mielőtt az amerikai segélyek teljes leállításáról és katonai csapás elrendeléséről rendelkezne. Az ügy részleteiről a hirado.hu számolt be.

Akár katonai csapás is lehet a következő lépés

A feszültség már akkor tovább nőtt, amikor Trump november elején a saját Truth Social-oldalán közölte: azonnali hatállyal leállít minden amerikai támogatást, ha a nigériai kormány nem lép. Röviddel ezt követően az elnök utasította a hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai akcióra. Trump elnök nagyon csalódott és dühös a Nigériai kormány tétlensége miatt.

„Nagyon dühös vagyok. Ami Nigériában történik, az szégyenteljes” – fogalmazott Trump pénteken a Fox Newsnak.

Az elnök úgy véli, az ország vezetése semmit nem tett, miközben a keresztény közösségeket tömegesen érik támadások.

Trump már korábban határozott figyelmeztetést küldött a nigériai vezetésnek, amikor korábbi üzenetében úgy fogalmazott:

„Ha támadunk, gyors, brutális és édes lesz, ezért jobb ha a nigériai kormány gyorsan lép!”

A Fehér Ház már hónapokkal ezelőtt „különös aggodalomra okot adó országgá” nyilvánította Nigériát a kiterjedt keresztényüldözés miatt – ez az amerikai diplomácia egyik legsúlyosabb jelzése.

Pete Hegseth hadügyminiszter látogatása lehetett az utolsó figyelmeztetés

A múlt héten Pete Hegseth hadügyminiszter találkozott Nuhu Ribadu nigériai nemzetbiztonsági főtanácsadóval. A Pentagon szerint Hegseth „halaszthatatlan és tartós lépések” megtételére sürgette Nigériát, és jelezte: az USA kész együttműködni a terrorcsoportok visszaszorításában.

Jonathan Pratt, a külügy Afrika-ügyi vezetője a Kongresszus előtt hangsúlyozta: egy amerikai szerepvállalás „a biztonságtól a rendfenntartáson át a gazdasági támogatásig” terjedő, komplex stratégia része lenne.

Trump harcias üzenetét friss, megrázó események kísérik Nigériából. Csak az elmúlt hetekben:

több mint 300 iskolás gyermeket és 12 tanárt raboltak el egy katolikus intézményből;

másutt fegyveresek két hívőt lőttek le a templom előtt;

több tucat falut támadtak meg fegyveresek, templomokat és házakat gyújtva fel.

A vérengzések mögött évek óta ugyanazok a csoportok állnak: főként a Boko Haram és az Iszlám Állam. Jogvédők szerint évente 4–8 ezer keresztényt ölnek meg az országban; az Open Doors szerint a világban hitük miatt megölt keresztények 70 százaléka Nigériában veszíti életét.

Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet külön rendezvényt hívott össze a nigériai válságról.

A diplomata szerint az országban zajló események így jellemezhetőek: „népirtás, ami a káosz leple alatt zajlik”.

Bola Ahmed Tinubu nigériai elnök X-en közzétett nyilatkozatban szólalt meg korábban, az állítva, hogy országát „tévesen és aránytalanul” állítják be vallásüldözőnek.

Trump üzenetei, Hegseth tárgyalásai és az amerikai diplomáciai csatornák intenzív aktivitása azt jelzik, hogy Washington rövidesen tényleg keményebb eszközökhöz folyamodhat.

