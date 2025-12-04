Eltűnt egy 22 éves kárpátaljai nő Csehországban
A cseh rendőrség eltűntként keresi Ofrim Andrijanát, a Rahói járásból származó 22 éves fiatal nőt. A hivatalos körözést 2025. november 21-én adták ki.
A rendelkezésre álló információk szerint a fiatal nő Csehországban, Frýdek-Místek városában dolgozott. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, november 21-e óta nem jelentkezett.
Személyleírás:
- 22 éves,
- világos, vállig érő haj,
- világos szem,
- közepes testalkat.
A hozzátartozók a rendőrségen kívül, a lakosság segítségét is kérik. Aki rendelkezik bármilyen információval az eltűnt hollétét illetően, az alábbi telefonszámokon tehet bejelentést: +380 96 289 15 06 vagy 773 213 597.
Emellett bárki fordulhat a legközelebbi rendőrkapitánysághoz is.
Forrás: Vitalij Glagola/Telegram