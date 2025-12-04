Eltűnt egy 22 éves kárpátaljai nő Csehországban

A cseh rendőrség eltűntként keresi Ofrim Andrijanát, a Rahói járásból származó 22 éves fiatal nőt. A hivatalos körözést 2025. november 21-én adták ki.

A rendelkezésre álló információk szerint a fiatal nő Csehországban, Frýdek-Místek városában dolgozott. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, november 21-e óta nem jelentkezett.

Személyleírás:

22 éves,

világos, vállig érő haj,

világos szem,

közepes testalkat.

A hozzátartozók a rendőrségen kívül, a lakosság segítségét is kérik. Aki rendelkezik bármilyen információval az eltűnt hollétét illetően, az alábbi telefonszámokon tehet bejelentést: +380 96 289 15 06 vagy 773 213 597.

Emellett bárki fordulhat a legközelebbi rendőrkapitánysághoz is.

Forrás: Vitalij Glagola/Telegram

