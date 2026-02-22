Őrizetbe vettek egy ungvári lakost Horvátországban

A Karasovići horvát–montenergói határátkelőn vettek őrizetbe egy 24 éves ukrán állampolgárt február 13-án – közölte a zakarpattya24.com a horvát médiára hivatkozva.

A hírportál szerint a fiatal férfi egy cseh rendszámú autóval szeretett volna átlépni a határon. A jármű átvizsgálása során azonban 13 vákuumzáras, ragasztószalaggal ellátott PVC-zacskót találtak az autó hátsó részének oldalában. A csomagokban 500 000 eurót rejtettek el.

A helyi média szerint a férfi egy Kárpátaljáról származó ungvári lakos.

A horvát rendőrség közleménye szerint az ukrán férfi őrizetbe vétele nem volt véletlen – csempészet gyanúja miatt hosszú ideje figyelemmel kísérték a tevékenységét.

A gyanúsított a bírósági tárgyalása során azt vallotta, hogy pénzt édesapjától kapta ingatlanvásárlásra.

A férfi előzetes letartóztatásba került pénzmosás gyanúja miatt. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

