Orosz hadgyakorlat kezdődött a Kuril-szigeteken

Deszantelhárító harcászati gyakorlat kezdődött a Kuril-szigeteken több mint félezer katona és mintegy ötven haditechnikai eszköz részvételével – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai tárca szerint gyakorlat során a terep Eleron-3 típusú, pilóta nélküli repülőgépekkel való felderítése után önjáró tüzérségi egységek semmisítik meg a feltételezett ellenség kis partraszálló hajóit. A tűzvezetés korrekcióját pilóta nélküli gépek segítségével végzik el. A gyakorlat lezárásának szakaszában a T-72B harckocsik és Gjacint önjáró tüzérségi lövegek éleslövészetet fognak folytatni a feltételezett ellenség élőerejét és könnyű páncélozott járműveit szimuláló célpontok ellen.



Június végén Kisi Nobuo japán védelmi miniszter aggodalmát fejezte ki a Kuril-szigetek déli vonulatán megtartott hadgyakorlatok miatt. Kifogásolta, hogy az orosz haderő februárban és júniusban hadgyakorlatot tartott a Japán által saját területnek tekintett “északi területeken”.



Az Oroszország és Japán közötti területi vita a második világháború vége óta megoldatlan, a felek még mindig nem kötöttek békeszerződést. A háborút követően az Kuril-szigetek egésze a Szovjetunió ellenőrzése alá került, de Japán azóta is vitatja Iturup, Kunasir, Sikotan sziget és a Habomai szigetcsoport hovatartozását.



Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt héten Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórumon bejelentette: Oroszország adó- és vámkedvezményeket vezet be a Kuril-szigeteken, hogy ott legyenek a legkedvezőbb üzleti feltételek az egész ázsiai- és csendes-óceáni régióban. Arra a kérdésre válaszolva, hogy miként befolyásolhatja a békeszerződésről folytatott orosz-japán tárgyalásokat az a tavaly elfogadott orosz alkotmánymódosítás, amely megtiltja az orosz területek, köztük a Kuril-szigetek elidegenítését, Putyin kijelentette:



“Ez nem változtatja meg álláspontunkat abból a szempontból, hogy érdekeltek vagyunk a békemegállapodás megkötésében. Képtelenségnek gondoljuk, hogy egy ilyen dokumentum hiányzik a kapcsolatainkból.”



Az orosz vezető szerint Moszkvának és Tokiónak stratégiai érdeke a kapcsolatok teljes körű normalizálása és fejlesztése. Kitért arra is, hogy Oroszország a szigetekről tárgyalva garanciákat kért arra vonatkozóan, hogy a régióba nem telepítenek amerikai rakétarendszereket és katonákat, de erre Japán nem adott választ.

