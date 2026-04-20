Patkánymérget találtak egy bébiételes üvegben Ausztriában

Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában – közölte az osztrák rendőrség.

A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint

egy 190 grammos „sárgarépa és burgonya” bébiételből vett minta patkánymérget mutatott ki.

Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt járásban. Az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján.

A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. Hozzátette, hogy ez a súlyos helyzet „külső beavatkozás nyomán” alakult ki, és a SPAR ausztriai forgalmazói hálózatát érinti.

Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére.

Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták – további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

A HiPP egy közleményben azt írta, hogy visszahívták az osztrák SPAR szupermarketekben értékesített összes üveges bébipüréjét, azzal indokolva, hogy azok fogyasztása potenciálisan „életveszélyes” lehet. A német székhelyű vállalat közölte, hogy az osztrák SPAR üzletekben forgalmazott üveges bébiételek visszahívására nem a vállalat által elkövetett „termék- vagy minőségi hiba miatt” került sor, az üveges bébipürék „tökéletes állapotban” hagyták el a gyárat.

„A visszahívás egy bűncselekményhez kapcsolódik, amelyet a hatóságok jelenleg vizsgálnak” – idézte a BBC a vállalat honlapján olvasható közleményt.

Mindeközben a SPAR óvintézkedésként más országokban is kivonta a márka bébiételeit az üzleteiből.

Az osztrák hatóságok szerint még legalább egy mérgezett üveg lehet forgalomban, ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy figyeljenek a sérült vagy nyitott fedelekre, a hiányzó biztonsági pecsétre, a szokatlan vagy romlott szagra, illetve az üveg alján található, piros körrel ellátott fehér matricára.

Az AGES arra figyelmeztette azokat a szülőket, akiknek csecsemői fogyasztották a márka termékeit, hogy forduljanak orvoshoz, ha gyermekeiknél vérzés, rendkívüli gyengeség vagy sápadtság jelei jelentkeznek.

A vásárlókat arra is kérték, hogy az Eurospar, Interspar és Maximarkt üzletekben vásárolt HiPP üveges bébiételeket se használják fel, hanem vigyék vissza azokat, és a boltokban megtérítik az árukat.

A rendőrség korábban hangsúlyozta, hogy a más üzletekben értékesített bébiételeket a visszahívás nem érinti. A HiPP bébiételporai szintén nem érintettek. A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában megelőzésként a kiskereskedők szintén kivonták az összes HiPP üveges bébipürét a forgalomból – írta a BBC az MTI szerint.

Fotó: APA/Tobias Steinmauer/illusztráció

