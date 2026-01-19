Rekordalacsonyra esett a születési ráta Kínában

Kína népessége 2025-ben a negyedik egymást követő évben csökkent, miközben a születési ráta történelmi mélypontra süllyedt – derült ki a kínai statisztikai hivatal (NBS) hétfőn közzétett adataiból. Ezzel párhuzamosan azt is közölték, hogy a kínai hazai össztermék (GDP) 4,5 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó negyedévben éves szinten: ez lassulás a harmadik negyedévi 4,8 százalékhoz képest és a legkisebb bővülés három éve.

Az adatok szerint Kína lakossága 2025 végén 1 milliárd 404,89 millió fő volt, ami 3,39 milliós csökkenést jelent az előző évhez képest. A visszaesés gyorsabb volt, mint 2024-ben.

A születések száma 7,92 millióra esett vissza, ami 17 százalékkal kevesebb a 2024-ben regisztrált 9,54 milliónál. A halálozások száma ugyanakkor 11,31 millióra nőtt az egy évvel korábbi 10,93 millióról.

A születési ráta 2025-ben ezer lakosra vetítve 5,63 volt, ami a legalacsonyabb érték az 1949-ben megalapított Kínai Népköztársaság történetében. A halálozási ráta 8,04 ezrelékre emelkedett, ami 1968 óta a legmagasabb szint.

Szakértők szerint a népességcsökkenés és a gyors ütemű elöregedés egyre nagyobb kihívást jelent Peking gazdaságpolitikai tervei számára, különösen a belső fogyasztás élénkítése és az államadósság kezelése terén. A 60 év felettiek aránya 2025-ben megközelítette a teljes népesség 23 százalékát. Előrejelzések szerint 2035-re számuk elérheti a 400 milliót, amely elemzők szerint jelentős terhet róhat a munkaerőpiacra és a nyugdíjrendszerre. A kormány tavaly a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével reagált: a férfiak esetében 63 évre, a nőknél 58 évre nő a munkában eltöltendő idő.

A házasságkötések száma is visszaesett: az elérhető adatok szerint 2024-ben több mint ötödével csökkent, 6,1 millió pár regisztrált házasságot a 2023-as 7,68 millió után. A házasságok számát a demográfusok a születések egyik előrejelző mutatójának tekintik.

A hatóságok több intézkedéssel próbálják ösztönözni a gyermekvállalást, köztük gyermekenként éves támogatással és azzal a vállalással, hogy 2026-tól a várandóssággal kapcsolatos egészségügyi költségek teljes egészében megtérülnek.

Májusban azt is engedélyezték, hogy a párok lakóhelyüktől függetlenül köthessenek házasságot, ami az adatok szerint átmenetileg növelte a házasságkötések számát 2025 harmadik negyedévében.

Kína termékenységi rátája továbbra is a világ legalacsonyabbjai közé tartozik, megközelítőleg egy gyermek jut egy nőre, jóval a népesség szinten tartásához szükséges 2,1-es érték alatt. Az ENSZ előrejelzése szerint a szülőképes korú nők száma a század végére kevesebb mint 100 millióra csökkenhet.

Kína GDP-je három éve legkisebb ütemben nőtt a tavalyi negyedik negyedévben

A kínai hazai össztermék (GDP) 4,5 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó negyedévben éves szinten, ez lassulás a harmadik negyedévi 4,8 százalékhoz képest és a legkisebb bővülés három éve – közölte a statisztikai hivatal hétfőn.

A kínai GDP a december végén lezárt három hónapban 1,2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, amikor 1,1 százalék negyedéves bővülést mértek.

Elemzői előrejelzések átlagában is 4,5 százalékos éves szintű negyedik negyedévi gazdasági növekedés szerepelt, negyedéves összehasonlításban viszont gyengébb adat, 1 százalék volt az átlagos várakozás.

Gyorsult az ipari termelés, lassult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, stagnált a munkanélküliség decemberben

Kínában gyorsult az ipari termelés és lassult a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése decemberben, miközben stagnált a munkanélküliség novemberrel összevetve – derült ki ugyancsk a kínai statisztikai hivatal hétfői jelentéséből.

Mint írták, Decemberben 5,2 százalékra gyorsult az ipari termelés éves növekedése a novemberi 4,8 százalékról. Az elemzők kevésbé gyorsuló, 5,1 százalékos bővüléssel számoltak. A feldolgozóiparban a termelés 5,7 százalékkal, a bányászatban 5,4 százalékkal, az olaj- és gáziparban pedig 3,7 százalékkal nőtt. A feldolgozóiparon belül a 41 fő ágazatból 33 jelzett növekedést.

Tavaly 5,9 százalékkal nőtt Kína ipari termelése az egy évvel korábbi 5,8 százalék után. A kínai kiskereskedelmi forgalom éves növekedése 2022 decembere óta a legkisebb, 0,9 százalék volt decemberben a novemberi 1,3 százalék után. Elemzők nagyobb, 1,2 százalék bővülést vártak decemberre.

Tavaly a kiskereskedelmi forgalom 3,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi 3,5 százalék után. Ugyancsak hétfőn ismertette a kínai statisztikai hivatal, hogy decemberben 5,1 százalékos volt a munkanélküliség, megegyezett a novemberivel. Tavaly az átlagos munkanélküliség 5,2 százalék volt a 2024. évi 5,1 százalékot követően.

