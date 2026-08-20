Részegen megharapott egy rendőrt egy ukrán nő Lengyelországban

Egy 39 éves ukrán állampolgár támadt rá egy rendőrre a lengyelországi Zambrówban. A nő erősen ittas volt, ellenállt az intézkedésnek, majd megharapta az egyik rendőrt. Büntetőeljárás indult ellene, és azonnal kiutasították Lengyelországból – tudatta az oboz.ua.

A rendőröket egy lakótelephez riasztották, miután bejelentést kaptak egy nőről, aki eszméletlenül feküdt a járdán, és nem reagált a járókelőkre. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a 39 éves ukrán nő erősen ittas állapotban van.

A kiérkező mentők megvizsgálták, és úgy ítélték meg, hogy nincs szüksége kórházi ellátásra. A rendőrök ezért úgy döntöttek, hogy kijózanítóba szállítják.

Az intézkedés azonban agresszív reakciót váltott ki a nőből. Trágár szavakkal illette a rendőröket, és aktívan ellenállt, amikor megpróbálták megbilincselni.

A szolgálati járműbe való beszállításakor megharapta az egyik rendőrt. A sérült rendőrt sürgősen egy fertőző betegségekkel foglalkozó kórházba szállították orvosi ellátásra.

Miután a nő kijózanodott, hivatalosan is vádat emeltek ellene. A lengyel hatóságok szerint a nő ellen hivatalos személy szolgálat közbeni megsértése, valamint a rendőr testi épségének megsértése miatt indult eljárás.

Az elkövetett cselekmények miatt akár három év szabadságvesztésre is ítélhették volna.

A rendőrség emellett a lengyel határőrségnél kezdeményezte a nő kényszerű kiutasítását az országból.

Katarzyna Zdanowicz, a Podlasiei Határőrség szóvivője szerint a 39 éves ukrán állampolgár kötelező kiutasításáról szóló döntést már meghozták, és azt végre is hajtották.

A nőnek emellett öt évre megtiltották a beutazást Lengyelországba, valamint a schengeni övezet országaiba.

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