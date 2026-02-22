Sörétes puskával akart Donald Trump életére törni egy férfi

Egy férfit lelőttek Donald Trump floridai, Mar-a-Lagóban található birtokának közelében, miután sörétes puskával próbált meg behatolni az elnök rezidenciájára.

Az elnök védelmét ellátó Titkosszolgálat (Secret Service) közölte, hogy

lelőttek egy férfit, aki illegálisan próbált bejutni Donald Trump Mar-a-Lago-i birtokára.

Az első hírek szerint a férfi egy sörétes puskának tűnő lőfegyvert és egy üzemanyagkannát tartott a kezében.

A Titkosszolgálat szerint az eset a West Palm Beachben, a Mar-a-Lagó üdülőövezetben lévő birtok északi kapujánál történt, és az illető jogtalanul próbált meg behatolni a Trump-birtok biztonsági övezetébe. Amikor a férfi megpróbált behatolni,

a Titkosszolgálat ügynökei, valamint a Palm Beach Megyei Seriffhivatal (PBSO) seriffhelyetese szembeszált a férfival, és lövéseket adtak le.

A támadó a helyszínen meghalt. A Titkosszolgálat szerint az incidensre még nyolc órával ezelőtt, helyi idő szerint 1.30-kor (ez magyar idő szerint 7.30-at jelent) került sor, azonban csak most számoltak be róla.

A Titkosszolgálat szerint a lelőtt férfi 20 év körüli volt, személyazonosságát azonban a legközelebbi hozzátartozók értesítéséig nem hozzák nyilvánosságra. A férfi személyi hátterét, cselekedetei lehetséges indítékát az FBI, az amerikai Titkosszolgálat és a Palm Beach Megyei Seriff Hivatal vizsgálja.

A FBI azt ígérte, hogy hamarosan további részleteket árulnak el a történtekről egy sajtótájékoztatón.

Donald Trump nem volt a birtokon a támadás idején

A Titkosszolgálat mindeközben azt is közölte, hogy

Donald Trump a támadás idején nem tartózkodott a rezidenciáján.

„Az incidens idején a helyszínen nem volt jelen a Titkosszolgálat által védett személy” – fogalmaztak a hivatalos kommünikében.

Bár Trump gyakran tölti a hétvégéket floridai üdülőjében, most a Fehér Házban tartózkodott, ahol felesége, Melania Trump is – írta a Sky News.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: NurPhoto via AFP

