Ismét bevezethetik a sorkatonaságot Lengyelországban?

Egyre intenzívebb vita bontakozik ki Lengyelországban a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításáról. A kezdeményezést Sławomir Cenckiewicz, a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője vetette fel. Szerinte a jelenlegi geopolitikai helyzetben eljött az idő a társadalom szélesebb körű felkészítésére.

Cenckiewicz az RMF FM-nek adott interjúban azt mondta: a sorkatonaság visszaállítása egy átfogóbb terv része lenne,

amely a civil lakosság védelmének megerősítését, alternatív kórházak létrehozását és a társadalom katonai jellegű képzését is magában foglalja.

„Mindebből jelenleg nagyon kevés létezik. Óriási erőfeszítést igényel, hogy ezeket kiépítsük” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az államfő szerinte támogatná a változásokat előmozdító törvényeket.

Az elnöki hivatal óvatosabb

A Super Expressznek nyilatkozó Zbigniew Bogucki, a lengyel elnöki hivatal vezetője ugyanakkor jóval visszafogottabban nyilatkozott: szerinte több lehetséges megoldást kell mérlegelni, de konkrét döntés nincs az ügyben.

„A biztonsági rendszert nem lehet egyetlen lépéssel átalakítani. Nem szabad kizárni semmilyen forgatókönyvet, mert az szegényíti a stratégiai gondolkodást” – mondta. Arra a kérdésre viszont, hogy az elnök támogatja-e a sorkatonaság visszaállítását, nem válaszolt egyértelműen.

A védelmi miniszter továbbra is elutasító

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerint a régi típusú, hosszú sorkatonaság visszahozása nem reális opció. „Az a rendszer nem volt hatékony, és valószínűleg soha nem térünk vissza hozzá” – fogalmazott. Szerinte a modern katonai kiképzés rövidebb idejű és hatékonyabb, több országban mindössze 3–6 hónapig tart.

A miniszter ugyanakkor kiemelte: Lengyelország Európában ritka kivétel, ahol sokan jelentkeznek önként katonai szolgálatra, miközben Nyugat-Európában komoly toborzási gondok vannak.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: lengyel katonák a NATO többnemzeti harccsoportjának a lettországi Adazi településnél működő támaszpontján 2025. október 10-én (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)