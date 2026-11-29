Megnyíltak a szavazóhelyiségek, ezzel megkezdődtek az előrehozott parlamenti választások vasárnap reggel kilenc órakor Spanyolországban.

A spanyol demokrácia csaknem ötvenéves történetében 17. alkalommal járulnak az urnákhoz a választók. A 38,6 millió szavazásra jogosult spanyol állampolgár 350 alsóházi és 208 felsőházi parlamenti képviselői hely sorsáról dönt.

A választók több mint 22 ezer helyszínen voksolhatnak az ország 8131 településén és városában este nyolc óráig. A Kanári-szigeteken az időeltolódás miatt a szavazóhelyiségek egy órával később nyitnak és zárnak.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait nyilvános sorsolással választották ki a választásra jogosultak közül. A felkérést elfogadni állampolgári kötelesség, felmentést csak a központi választási bizottság által meghatározott esetekben fogadnak el. A távolmaradás szabálysértésnek minősül.

A külföldön és a levélben szavazók voksolása már csütörtökön befejeződött. A spanyol külképviseleti névjegyzékben 2,7 millióan szerepeltek, a levélszavazásra, 1,1 millióan jelentkeztek.

A választások zavartalanságára több mint 100 ezer rendfenntartó vigyáz országszerte.

Az előzetes eredmények ismertetését este fél tizenegyre jelezte a szavazás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium. Részvételi adatokat kétszer közölnek a nap folyamán.

Az urnazárást követően a spanyol közszolgálati televízió (TVE) választási felmérést tesz közzé, amelyet a kampány utolsó napjaiban készítettek a közvélemény-kutatók.

A spanyol választási törvény előírása alapján közvélemény-kutatást utoljára hétfőn lehetett nyilvánosságra hozni.

A felmérések nagy többsége a konzervatív Néppárt (PP) választási győzelmét jelezte előre, a második helyre várják a jelenleg kisebbségi koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE), harmadik lehet a Vox szélsőjobboldali párt. A negyedik legtöbb szavazattal kerülhet a törvényhozásba az újonnan alakult Széles Front (Frente Amplio) nevű párttömörülés, összefogva a többi közt azokat a baloldali, szélsőbaloldali pártokat, amelyek csoportja eddig Sumar néven a kormány kisebbik koalíciós tagja volt.

A közvélemény-kutatások szerint a törvényhozásban a jobboldali pártok tömbje kerülhet többségbe, ezért a spanyol sajtó és a választási szakértők is a Néppárt és Vox lehetséges koalícióját emlegetik. A két párt nem tett ilyen bejelentést, de a választások előtt megállapodtak a felsőházi képviselő-jelöltjeik összehangolásáról.

A választások után várhatóan december 23-án tartja alakuló ülését az új parlament, amelyet követően a spanyol király konzultációs kört nyit a pártokkal a kormányalakításról.

Forrás: MTI

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