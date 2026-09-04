Spanyolországban a héten mérték az év eddigi legmagasabb hőmérsékletét

Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét – közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) pénteken.

Az Aemet tájékoztatása szerint az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 Celsius-fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év, és az egymást követő hőhullámok ellenére sem.

A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptember 6-án ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Ez számít az eddigi legmagasabb szeptemberi hőmérsékletnek Spanyolországban.

Forrás: MTI

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