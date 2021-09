Szlovénia haláleset miatt felfüggeszti a Janssen-oltásokat

Szlovénia úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni egyadagos oltóanyagának alkalmazását, amíg ki nem derül, van-e összefüggés egy haláleset és a vakcina használata között – jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter szerdán.

Egy fiatal lány két héttel korábban kapta meg a Janssen-féle oltást, néhány napja pedig agyvérzéssel szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét. A húszéves nő halálhírét hivatalosan csak szerdán közölték, de kedden a sajtó már beszámolt arról, hogy a klinikai halál állapotában van.

Poklukar sajtótájékoztatóján kijelentette: “Az oltás után súlyos, nem kívánatos esemény történt, amely sajnos tragikus véget ért”.

A miniszter részvétét fejezte ki a családnak, hozzátéve: a szakmai csoport javaslatára ideiglenesen felfüggesztik az említett vakcina alkalmazását, míg a nő halálának körülményeit nem tisztázzák.



Eközben a szlovén sajtó arról cikkezett, hogy más országokkal ellentétben, ahol a Janssen vakcináját csak idősebbeknek adják be, Szlovéniában a terhes nők kivételével mindenki számára elérhető.

Hozzátették: az oltóanyag népszerűsége néhány hete nőtt meg, miután a kormány szigorított a járványügyi intézkedéseken, és kötelezővé tette a védettségi igazolást szinte minden ágazatban. A Janssen-védőoltás pedig már a felvétele időpontjától feljogosítja a beoltottakat a védettségi igazolás megszerzésére, míg a többi vakcina esetében négy hetes intervallummal fel kell venni a másik adagot is – hangsúlyozták.

Szlovéniában eddig 120 000 embert oltottak be a Janssen-vakcinával, a kormány pedig szerdán jelentette be, hogy további 100 000 adagot vásárol Magyarországtól a nagy kereslet kielégítésére.

A fiatal nő esete a második az országban, amelyben összefüggésbe hozható a vérrögképződés a vakcina felvételével. Egy másik fiatal nőnél is súlyos mellékhatások alakultak ki az oltás után, de időben kapott orvosi ellátást, így felépült – írták a lapok.

MTI