Szlovénia korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet.

Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

A kormányfő közölte: a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását.

A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel – köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta: a vállalat jelentése „katasztrofális helyzetet” mutat az ellátás megszervezésében. Hozzátette: ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók generálta kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

A szlovén kormány vasárnap további intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátásban jelentkező zavarok miatt, és újabb jelentést vár a kereskedőktől a benzinkutak helyzetével kapcsolatban, ennek alapján dönthet további intézkedésekről. A kabinet felszólította a piacvezető Petrol vállalat vezetését, hogy haladéktalanul dolgozzon ki intézkedési tervet a benzinkutak ellátásának biztosítására, és arról hétfőn reggel tegyen jelentést Bojan Kumer környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi miniszternek.

A kormány egyúttal arra kérte a Szlovén Állami Holdingot, hogy kezdeményezze a Petrol részvényesi közgyűlésének összehívását, amelyen külön vizsgálat indulhat a vállalat logisztikai és ellátási tevékenységével kapcsolatban. A belügyminisztérium feladata lesz annak vizsgálata is, hogy felmerül-e gazdasági bűncselekmény gyanúja a kialakult helyzettel összefüggésben.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként átlagosan 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Forrás: MTI