Parlamenti választásokat tartanak vasárnap Szlovéniában

Szlovéniában parlamenti választásokat tartanak vasárnap: a friss közvélemény-kutatások szerint fej fej melletti küzdelemben dőlhet el, ki alakíthat kormányt, és a végeredmény a kisebb pártok szereplésétől is nagyban függ.

A választás tétje, hogy a Robert Golob vezette balközép kormánykoalíció – a Szabadság Mozgalom, a Szociáldemokraták (SD) és a Baloldal (Levica) – meg tudja-e őrizni többségét, vagy a jobboldali ellenzék kerül ismét kormányközelbe.

A kampányban kiemelt szerepet kapott a gazdasági helyzet, az egészségügy, valamint az állami intézmények működésével és a kormányzás stabilitásával kapcsolatos kérdések.

A közvélemény-kutatások rendkívül szoros versenyt jeleznek a kormányzó Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) és a legnagyobb ellenzéki erő, Janez Jansa korábbi miniszterelnök Szlovén Demokrata Pártja (SDS) között. Felmérések szerint a Szabadság Mozgalom 18,9 százalékon áll, míg az SDS támogatottsága 18,5 százalék.

A két nagy párt mögött több kisebb politikai erő is eséllyel pályázik a parlamentbe jutásra.

A 90 fős parlamentbe 88 képviselőt választanak a voksoláson, további egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője szerez. A felmérések szerint a parlamentbe várhatóan hét párt jut be, és egyik sem szerez önálló kormányzáshoz elegendő többséget, a kormányalakításhoz többpárti koalícióra lesz szükség.

