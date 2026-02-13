Tavaly tovább nőtt a külföldiek száma Csehországban – derül ki a prágai belügyminisztérium legfrissebb adataiból.

A tárca nyilvántartása szerint 2025 végén 1 131 197 külföldi állampolgár élt legálisan Csehországban, mintegy 37 ezerrel több, mint 2024 végén. A külföldiek száma egy év alatt 3,4 százalékkal emelkedett.

A migrációs helyzetről szóló belügyminiszteri jelentésben az áll, hogy a külföldiek jelenleg Csehország lakosságának 10,38 százalékát teszik ki.

A legnagyobb számban ukránok élnek Csehországban, akik a külföldiek több mint felét teszik ki, őket a szlovákok, vietnámiak és az oroszok követik. A legtöbb külföldi Prágában él.

„A külföldiek számának jelentős növekedése mögött tavaly is elsősorban az áll, hogy a háború elől menekülő ukránok nagy számban kapnak ideiglenes védettségi státust Csehországban” – olvasható a minisztériumi jelentésben.

Az ideiglenes védettségi státus az ukrán háborús menekülteknek hozzáférést biztosít a cseh közegészségügyi szolgáltatásokhoz, az iskolákhoz és a munkaerőpiachoz. A tavalyi év végén 393 056 személy, a lakosság 32,6 százaléka rendelkezett ezzel a státussal.

„Csehország hosszú távon az Európai Unió azon tagállama, amely lakosságának számához viszonyítva a legtöbb ukrán menekültet fogadta be” – írta a belügyminisztérium.

Az ideiglenes védettségi státust 2022 márciusában vezette be az Európai Unió. Csehország az első évben 470 ezer ilyen státust adott ki. A státust évente meg kell újítani. Csehországban ezt tavaly 351 ezren kérték.

A statisztikai kimutatás szerint 2025 végén Csehországban 613 ezer ukrán, 125 ezer szlovák, 70 ezer vietnámi és 37 500 orosz állampolgár élt legálisan. A külföldiek 80 százaléka az EU-n kívüli államokból érkezett Csehországba. A statisztikákba nem számítanak bele azok a külföldiek, akik rövid lejáratú schengeni vízum alapján érkeztek Csehországba, illetve azok az EU-állampolgárok, akik nem regisztráltatták magukat.

