Amerikai Bagdadi Nagykövetsége

Az amerikai kormány azonnali távozásra szólította fel állampolgárait Irakból

Kárpátalja.ma Világ

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan arra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot.

A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.

A képviselet rámutatott, hogy a felsőoktatási intézményeket fenyegető veszélyek mellett Iránhoz közel álló fegyveres terrorcsoportok célpontjai között szerepelnek olyan repülőterek és szállodák, amelyekben gyakran megfordulnak külföldiek, valamint a milíciák tagjai megpróbálhatnak elrabolni amerikai állampolgárokat.

Az amerikai állampolgárok azonnal hagyják el Irakot. Továbbra is Irakban maradni súlyosan kockázatos az Egyesült Államok polgárai számára” – olvasható az ismételt felszólításban, ami hangsúlyozza, hogy a veszély fennáll az iraki Kurdisztán régióban.

A bagdadi követség arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy személyesen ne keressék fel a képviseletet, és tartózkodjanak ettől az Erbilben működő amerikai főkonzulátus esetében is.

Forrás: MTI
(Nyitókép: Az Egyesült Államok megrongálódott bagdadi nagykövetsége a rakétatámadást követően 2026. március 14-én (Fotó: MTI/EPA/Ceerwan Aziz)