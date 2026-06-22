Távozik Keir Starmer brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér.

Starmer hétfőn, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte, hogy távozási szándékáról már tájékoztatta III. Károly királyt.

A legesélyesebbnek tekintett utódjelölt, Andy Burnham, Manchester volt munkáspárti polgármestere nem sokkal később hivatalosan bejelentette, hogy indul a pártvezetői és a kormányfői tisztségért.

Az egy ideig szintén potenciális utódjelöltnek tartott volt egészségügyi miniszter, Wes Streeting néhány perccel Burnham bejelentése után közölte, hogy nem pályázik a párt és a kormány vezetői posztjára és a volt manchesteri polgármestert támogatja.

Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy Andy Burnham lesz Keir Starmer utódja a Munkáspárt vezetői tisztségében és így a miniszterelnöki székben.

Lemondását bejelentő hétfői nyilatkozatéban Starmer elmondta: felkéri a párt döntéshozó testületét, az országos végrehajtó bizottságot (National Executive Committee, NEC) arra, hogy dolgozza ki az utódlási menetrendet.

Starmer közölte: azt javasolja, hogy a NEC július 9-én indítsa el az utódjelölési folyamatot, amely így a parlament július végén kezdődő nyári szünetéig befejeződhet, és még a parlamenti munka szeptemberi kezdete előtt új vezető kerülhet a Munkáspárt és a kormány élére, abban az esetben is, ha posztért többen versenybe szállnak.

Andy Burnham és Wes Streeting hétfői bejelentései nyomán azonban az valószínűsíthető, hogy Burnham akár még a nyári parlamenti szünet előtt átveheti a pártvezetői és a miniszterelnöki posztot.

Távozását bejelentő hétfői nyilatkozatában Keir Starmer közölte, hogy az utódválasztási folyamat végéig továbbra is ellátja miniszterelnöki feladatait.

Úgy fogalmazott: amikor 2020-ban átvette a Munkáspárt vezetői tisztségét, a párt „politikai, pénzügyi és erkölcsi csődhelyzetben” volt, és ő mindenkitől azt hallotta, hogy „ennek a pártnak vége van”.

Ezekre a véleményekre azonban az ő vezetésével sikerült rácáfolni, a Munkáspárt megújulási folyamata elkezdődött – tette hozzá.

Külön kiemelte, hogy a Munkáspártot „sikerült megtisztítani az antiszemitizmus mérgétől”.

Kijelentette: sikerült helyreállítani az ország gazdaságába, védelmi képességeibe és nemzetbiztonságába vetett bizalmat is.

Hozzátette ugyanakkor: a párton belül az utóbbi időben felmerült azt a kérdés, hogy ő tekinthető-e a legalkalmasabb személynek a Labour vezetésére.

„Meghallgattam és méltósággal elfogadom az erre a kérdésre adott választ” – fogalmazott könnyeivel küszködve a távozó brit miniszterelnök.

A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedett saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy távozzon.

Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy Andy Burnham fölényes, 55 százalékos – vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban tartott minapi időközi parlamenti választást.

Ennek a választókerületnek az addigi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot.

Miniszteri és miniszterelnöki tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be.

Keir Starmer pozíciója a Munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon példátlanul súlyos vereséget szenvedett.

Starmer helyzetét előtte is súlyos belpolitikai botrányok gyengítették, mindenekelőtt az, hogy tavaly vissza kellett hívni Nagy-Britannia washingtoni nagykövetét, Peter Mandelsont, akiről kiderült, hogy a korábbi évtizedekben igen szoros kapcsolatokat ápolt a kiskorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Kiderült az is, hogy Starmer számos figyelmeztetés ellenére nevezte ki Mandelsont a brit diplomácia legnagyobb presztízsű külszolgálati tisztségére, és a Munkáspárton belül sokan már ennek a botránynak a kirobbanása után követelték a miniszterelnök távozását a párt és a kormány éléről.

Starmer a választók körében is rendkívül népszerűtlenné vált: a legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények átlaga alapján a kormányfő támogatottságának és elutasítottságának nettó egyenlege – vagyis az elégedettek és az elégedetlenek arányának százalékpontos különbsége – jelenleg mínusz 44.

Andy Burnham pártvezetővé és miniszterelnökké választását a Munkáspárt alsóházi frakciójának 201 tagja – a pártcsoport tagságának fele – támogatja, vagyis a volt manchesteri polgármestert támogató frakciótagok száma messze meghaladja a vezetőváltási folyamat elindításához minimálisan előírt 20 százalékot, amely a jelenlegi frakciólétszám alapján 81 támogató aláírást jelent.

Keir Starmer Nagy-Britannia hetedik munkáspárti miniszterelnöke, de ő töltötte a legrövidebb időt a Labour kormányfőjeként a Downing Streeten, ugyanis nem egészen két éve, a 2024 júliusában aratott parlamenti választási győzelem után vette át a miniszterelnöki tisztséget konzervatív párti elődjétől, Rishi Sunaktól.

Hétfőn bejelentett távozása egyben azt is jelenti, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott – a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött – népszavazás óta Starmer utódja lesz Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke.

Forrás: MTI

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