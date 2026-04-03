Az ukrán és az izraeli elnökkel beszélt telefonon XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa telefonon beszélt pénteken Jichák Hercog izraeli és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és mindkettőjüknek a béke mellett érvelt – közölte a Vatikán.

A közlés szerint a Hercoggal folytatott megbeszélésén a pápa elsősorban a civil lakosság védelmének fontosságát és a nemzetközi valamint humanitárius jog tiszteletben tartását szorgalmazta.

Sürgette, hogy nyissák meg újra „a diplomáciai párbeszéd minden csatornáját,” vessenek véget a súlyos konfliktusnak, és igazságos, tartós békét teremtsenek a Közel-Keleten.

Volodimir Zelenszkij a , hogy a római katolikus egyházfővel folytatott telefonbeszélgetése során az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalásokról és az Egyesült Államokkal e célból folytatott együttműködésről ejtettek szót. „Ma beszéltem XIV. Leó pápával. Pont a beszélgetés idején az oroszok ismét támadták Ukrajnát: több száz Sahíd drón és több tucat rakéta irányult városainkra és közösségeinkre. Valójában az éjszaka óta tart hullámokban, de folyamatosan a támadás, és már legalább öt régió került veszélybe. Egy órányi nyugalma sincs az embereknek, és ez a válasz Oroszországtól a húsvéti tűzszünetre tett javaslatunkra. Az oroszok valójában csak fokozzák a támadások intenzitását, és tűzszünet helyett húsvéti eszkalációt idéznek elő a légtérben. Ezt semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni, és hálás vagyok mindenkinek a világban, aki nem hallgat erről” – írta az elnök.

Zelenszkij megköszönte a Vatikán közreműködését az elhurcolt ukrán gyerekek hazajuttatásában, valamint minden, főként a téli időszakban nyújtott humanitárius segítségét. „Megvitattuk a Közel-Kelet és a Öböl menti térség helyzetét is” – tette hozzá az államfő.

Zelenszkij „áldott ünnepet és békét” kívánt a pápának és mindazoknak, akik most ünneplik majd a húsvétot.

„Természetesen örömmel látnánk Őszentségét Ukrajnában apostoli látogatásra. Különösen hálás vagyok azért, hogy a pápa nem feledkezett meg Ukrajnáról, az ukránokról, és imádkozik népünk békéjéért” – fűzte hozzá Zelenszkij.

