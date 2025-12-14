11 emberrel végeztek a terroristák egy ausztrál strandon

Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen.

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van.

Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek – köztük két rendőr –, tizenhat embert kórházba szállítottak.

A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a hanuka, a fények ünnepe alkalmából. A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

Antony Albanese ausztrál miniszterelnök közleményében sokkolónak és fájdalmasnak nevezte a Bondi Beach-i lövöldözést. Hozzátette: „a mentők a helyszínen vannak és dolgoznak az emberek életének megmentésén„.

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns mélységesen elszomorítónak nevezte „a zsidó közösség ellen irányuló” támadást.

„Ha szándékosan támadtak így ellenünk, ez olyan súlyos valami, amilyent soha egyikünk sem sejthetett. Ez borzasztó” – mondta a Sky News televíziónak Alex Ryvchin, az Austráliai Zsidóság Végrehajtó Tanácsának társelnöke. Hozzátette, hogy a médiatanácsadója is megsebesült a támadásban.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

Ausztráliában számos merényletet követtek el zsinagógák, épületek és gépkocsik ellen, amióta megkezdődött a gázai övezeti háború a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres támadására válaszul.

A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.

A világ egyik legnépszerűbb tengerpartja, a Bondi rendszerint tömve van helyiekkel és turistákkal, különösen a forró hétvégi estéken.

Forrás: MTI

Nyitókép: The Washington Post