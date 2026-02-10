Tömegesen legalizálná a bevándorlókat Pedro Sánchez kormánya

A spanyol kormány legfrissebb döntése alapján több mint félmillió illegális bevándorló és menedékkérő státuszát legalizálnák. Az intézkedés óriási felháborodást váltott ki. Alberto Núnez Feijóo, az ellenzéki Néppárt (PP) vezetője úgy véli, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök a januári vasúti balesetekről próbálja elterelni a figyelmet. Santiago Abascal, a bevándorlásellenes Vox elnöke szerint pedig a helyi lakosság lecserélése a cél. Sokatmondó, hogy a spanyol kormányfő migránsok betelepítéséről szóló ötletét éppen Soros György fia, Alexander Soros méltatta.

Újabb nagyszabású legalizációs program előkészítésére utal a spanyol kormány 2026. január 27-én elfogadott rendelete, amely az országban tartózkodó, okmányokkal nem rendelkező külföldiek jogi helyzetének rendezését célozza – hívta fel rá a figyelmet a Migrációkutató Intézet.

A szabályozás várhatóan áprilisban lép hatályba, és becslések szerint legalább félmillió embert érinthet, de egyes számítások szerint a kedvezményezettek száma a 800 ezret is megközelítheti. A tervezet értelmében a kérelmezőknek több feltételnek is meg kell felelniük. Igazolniuk kell büntetlen előéletüket, továbbá bizonyítaniuk kell, hogy 2025. december 31. előtt legalább öt hónapon keresztül Spanyolországban tartózkodtak, vagy nemzetközi védelmi kérelmet nyújtottak be.

A jogosultság alátámasztására különféle dokumentumokat fogadnak el, például orvosi igazolásokat, pénzátutalási bizonylatokat vagy más, tartózkodást bizonyító iratokat.

A spanyol rendőrség szerint a szabályozás aggályos lehet, ugyanis sok bevándorlóval szemben még nem született jogerős ítélet, így a kérelmezés pillanatában még büntetlen előéletűnek számíthat. Ebben az esetben még a kisebb bűncselekmények elkövetői – a betörésekben, lopásokban érintettek személyek – is legálisan maradhatnának Spanyolországban.

A rendőrségi szakszervezet szerint a kormány úgy jelentette be az intézkedést, hogy nem biztosított létszámnövelést vagy működési garanciákat, miközben a rendőrség már most is túlterhelt. „Nincs magyarázat arra, ki ellenőrzi az identitásokat, hogyan vizsgálják az előéleteket, és miként kezelnek akár egymillió új ügyet” – közölték.

Már április elejétől elbírálhatják a kérelmeket

A baloldali kormány álláspontja szerint az intézkedés célja, hogy a Spanyolországban élő migránsok legális keretek között vállalhassanak munkát és fizethessenek adót.

A feltételeknek megfelelő bevándorlók egy évre szóló, később véglegesíthető tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jutnak, valamint jogosulttá válnak a közegészségügyi ellátás igénybevételére is.

Állampolgárságot és teljes körű választójogot ugyanakkor nem kapnak, valamint utóbbi csak helyhatósági választásokon, szigorú kritériumok mellett merülhet fel.

Elma Saiz bevándorlásügyi miniszter „történelminek” nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy az lezárhatja a múltból örökölt bürokratikus akadályok korszakát. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a rendelet minél hamarabb hatályba lépjen, így a kérelmek feldolgozása már április elején megindulhat, és akár június végéig le is zárulhat.

A kezdeményezés gyökerei ugyanakkor egy 2021-es indítványig nyúlnak vissza, amelyet mintegy 700 ezer választó írt alá, és több száz civil szervezet támogatott. A rendelet elfogadásában a baloldali Podemos párt politikai nyomásgyakorlása is jelentős szerepet játszott.

Irene Montero, a baloldali párt egyik legismertebb politikusa egy rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Spanyolországnak több bevándorlóra van szüksége.

A 37 éves képviselő a lelkes közönség előtt azt mondta: reméli, hogy a bevándorlás megszabadítja Spanyolországot a fasisztáktól és a rasszistáktól.

Forrás: hirado.hu