Járatok százait törölték brit repülőtereken
Járatok százait kellett törölni kedden számos brit repülőtéren a légiirányítási rendszer meghibásodása miatt.
A brit országos légiirányítási szolgálat (NATS) közölte, hogy repülési adatfeldolgozó rendszerében keletkezett a hiba, amelyet kedd estére sikerült kijavítani, és a rendszer „fokozatosan kezd ismét életre kelni”.
A fennakadás főleg az induló járatokat érinti.
A kedd estig beérkezett adatok szerint országszerte legalább 200 járatot kellett törölni, és a feltorlódott forgalom miatt a meghibásodás elhárítása nyomán is több órás késésekkel indulnak a gépek.
A Ryanair légitársaság bejelentette, hogy 50 járatát volt kénytelen törölni, és 64 ezer utasának kellett kedden több órát várnia járata elindulására. A cég szerint előfordult, hogy egy-egy járat nyolc óra késéssel tudott csak felszállni.
A Ryanair a NATS rendszerének korábbi hasonló meghibásodásaira utalva úgy fogalmazott kedd esti közleményében, hogy „számos kivizsgálás, felülvizsgálat, ígérgetés és a tanulságok levonásáról szóló nyugtatgatások ellenére folytatódnak a NATS rendszereinek leállásai”.
Az írországi központú, de Nagy-Britanniában is rendkívül nagy forgalmat lebonyolító légitársaság lemondásra szólította fel a NATS vezetőségét.
A meghibásodás miatt a Londont kiszolgáló összes nemzetközi repülőtér – Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City és Southend – egyaránt fennakadásokról, törlésekről és késésekről számolt be, és hasonló tájékoztatásokat adtak Birmingham, Manchester, Liverpool és Bristol repülőterei is.
Forrás: MTI
Nyitókép: Kirsty Wigglesworth/AP