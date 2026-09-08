Járatok százait törölték brit repülőtereken

Járatok százait kellett törölni kedden számos brit repülőtéren a légiirányítási rendszer meghibásodása miatt.

A brit országos légiirányítási szolgálat (NATS) közölte, hogy repülési adatfeldolgozó rendszerében keletkezett a hiba, amelyet kedd estére sikerült kijavítani, és a rendszer „fokozatosan kezd ismét életre kelni”.

A fennakadás főleg az induló járatokat érinti.

A kedd estig beérkezett adatok szerint országszerte legalább 200 járatot kellett törölni, és a feltorlódott forgalom miatt a meghibásodás elhárítása nyomán is több órás késésekkel indulnak a gépek.

A Ryanair légitársaság bejelentette, hogy 50 járatát volt kénytelen törölni, és 64 ezer utasának kellett kedden több órát várnia járata elindulására. A cég szerint előfordult, hogy egy-egy járat nyolc óra késéssel tudott csak felszállni.

A Ryanair a NATS rendszerének korábbi hasonló meghibásodásaira utalva úgy fogalmazott kedd esti közleményében, hogy „számos kivizsgálás, felülvizsgálat, ígérgetés és a tanulságok levonásáról szóló nyugtatgatások ellenére folytatódnak a NATS rendszereinek leállásai”.

Az írországi központú, de Nagy-Britanniában is rendkívül nagy forgalmat lebonyolító légitársaság lemondásra szólította fel a NATS vezetőségét.

A meghibásodás miatt a Londont kiszolgáló összes nemzetközi repülőtér – Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City és Southend – egyaránt fennakadásokról, törlésekről és késésekről számolt be, és hasonló tájékoztatásokat adtak Birmingham, Manchester, Liverpool és Bristol repülőterei is.

Forrás: MTI

Nyitókép: Kirsty Wigglesworth/AP

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