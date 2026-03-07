Trump még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba az iráni rezsim ellen
Donald Trump amerikai elnök még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba szombatra Irán ellen eddig nem támadott célpontokkal azok után, hogy az amerikai és az izraeli erők már eddig is „agyba-főbe verték” az országot.
Az elnök a saját közösségi oldalán helyi idő szerint reggel megjelent bejegyzésében a „Közel-Kelet vesztesének” nevezte Iránt, és megerősítette, hogy megadást vár el, ellenkező esetben a „teljes összeomlás” jön.
„Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel. Irán gonosz viselkedése miatt olyan területek és személyek is célponttá válnak, amelyek és akik eddig a pillanatig nem voltak azok”
– fogalmazott Donald Trump, aki csütörtökön már kijelentette, hogy Irán légvédelmi és rakétaképességei teljesen vagy nagyrészt megsemmisültek.
Az elnök egyúttal kifejtette, hogy Irán a kitartó amerikai-izraeli katonai nyomás alatt a bocsánatkérést választotta közel-keleti szomszédaival szemben. Arra utalt, hogy Maszúd Peszeskján iráni államfő közölte: leállítják a környező államok elleni támadásaikat.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter a Fox Business gazdasági televíziónak pénteken este adott interjújában kifejtette, hogy miután Irán a katonai fronton kudarcot vallott, arra kényszerül, hogy megpróbálja a „gazdasági kártyát” kijátszani, és megkísérel káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával, amely a világ kőolajszállításának ötödét teszi ki békeidőben.
Miután az iráni konfliktus kitörését követően a biztosítók felmondták minden arra haladó szállítmány biztosítását, Trump elnök a héten azt ígérte, hogy kormánya fog kockázati biztosítást garantálni a szállításokra, valamint bejelentette, hogy a kőolajszállítmányokat amerikai hadihajók kísérhetik a jövőben.
Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadják annak a hat amerikai katonának a holttestét a Delaware állambeli Dover támaszpontján, aki iráni légitámadásban Kuvaitban vesztette életét a háború első napjaiban. A háború első amerikai áldozatainak fogadásán az elnök és felesége is részt vesz.
Forrás: hirado.hu