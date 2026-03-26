Újabb rakétatámadások érték Izraelt

Izraelben számos helyen értek földet, csapódtak épületek tetejének rakétarepeszek csütörtökön. A tűzoltó- és mentőegységek eltűntek után kutatnak.

Becsapódásokról érkeztek jelentések Modiinből és Haifa térségéből, öten megsebesültek Kafr Kasszem arab faluban.

Egy tizenegy éves kislány szíve leállt légiriadó közben az észak-izraeli Cfat városban. A mentősök újraélesztették, majd súlyos állapotban a városi kórházba szállították.

Az izraeli hadsereg jelentése szerint likvidálták az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnokát, Alireza Tangsirit. Kulcsfontosságú személynek számított, ő felelt a Hormuzi-szoros lezárásáért.

Dél-Libanonban elesett egy 21 éves törzsőrmester, aki Petah Tikva városból vonult be kötelező katonai szolgálatra. Hajnalban terroristákkal vívott összecsapásban vesztette életét. Ő a harmadik Dél-Libanonban elesett izraeli katona az iráni iszlamista rezsim elleni háború kezdete óta.

Az izraeli csapatok megölték az összecsapásban részt vevő terroristák egy részét, és tovább kutatnak a többiek után, miközben a légierővel együttműködve csapásokat mérnek a terror-infrastruktúrára.

Egy katonatisztet közepesen súlyosan megsebesítettek repeszek Dél-Libanonban. Korábban, más incidensekben húsz katona sérült meg.

A hadsereg folytatja a célzott szárazföldi műveleteket a biztonsági övezet kiterjesztésére Dél-Libanonban.

