Két ukrán tinédzserre támadt egy nő Lengyelországban

Rendőrségi vizsgálat indult a lengyelországi Legnicában, miután egy nő állítólag két 13 éves ukrán lányra támadt azért, mert ukrán nyelven beszélgettek. Az esetről a lengyel RMF24 hírportál számolt be.

Cikkük szerint a nő előbb számon kérte a gyerekeket az ukrán nyelv használata miatt, sértegette és provokálta őket, majd megütötte az egyik lányt. A beszámolók alapján a közelben tartózkodó más gyermekeket is bántalmazott, agresszív viselkedését pedig azzal indokolta, hogy a fiatalok ukránok.

A lengyel belügyminisztérium szóvivője közölte: a rendőrség vizsgálja a július 18-án este történt incidens körülményeit, és igyekszik azonosítani a támadót.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a bántalmazás hátterében nemzetiségi indíték állt-e. A belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy gyermekekkel szemben semmilyen erőszak nem elfogadható, és különösen súlyos, ha annak oka a sértettek nemzeti hovatartozása lehetett.

Kárpátalja.ma

Forrás: Big Kyiv

Nyitókép: illusztráció

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