Ukránokat szállító busz szenvedett balesetet Lengyelországban

Huszonhat ukrán állampolgár utazott azon az autóbuszon, amely egy személyautóval ütközött december 6-án Lublin közelében – számolt be róla a helyi média.

A Polskie Radio Lublin tájékoztatása szerint a személyautó 27 éves lengyel sofőrje eddig tisztázatlan okból áttért a szembejövő sávba, és frontálisan összeütközött egy Rava-Ruska felől érkező, Varsóba tartó autóbusszal.

Az ütközés következtében az autó sofőrje életét vesztette. A busz az út szélére sodródott, de az utasok közül senki nem sérült meg.

A baleset körülményeit vizsgálják.

Kárpátalja.ma