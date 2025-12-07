Ukránokat szállító busz szenvedett balesetet Lengyelországban
Huszonhat ukrán állampolgár utazott azon az autóbuszon, amely egy személyautóval ütközött december 6-án Lublin közelében – számolt be róla a helyi média.
A Polskie Radio Lublin tájékoztatása szerint a személyautó 27 éves lengyel sofőrje eddig tisztázatlan okból áttért a szembejövő sávba, és frontálisan összeütközött egy Rava-Ruska felől érkező, Varsóba tartó autóbusszal.
Az ütközés következtében az autó sofőrje életét vesztette. A busz az út szélére sodródott, de az utasok közül senki nem sérült meg.
A baleset körülményeit vizsgálják.