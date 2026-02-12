Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

A belgiumi Bilzenben megkezdődött az Európai Tanács tagjainak informális ülése csütörtök délelőtt. A csúcstalálkozó napirendjén az egységes piac megerősítése, a gazdasági függőségek csökkentése és az EU versenyképességének javítása szerepel.

António Costa, az Európai Tanács elnöke az uniós tagállamok vezetőinek soron kívüli összehívásáról született döntését követően közzétett internetes bejegyzésében azt írta:

„A jelenlegi geopolitikai környezetben egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség. Többet kell tennünk a nemzeti akadályok hatékony csökkentéséért és annak érdekében, hogy a szabályozási keretet kedvezőbbé tegyük a befektetések, az innováció és a vállalati növekedés számára” – fogalmazott.

Milyen témákat vitatnak meg a munkaülésen?

Costa közlése szerint az első munkaülés kezdetén Mario Draghi tart előadást a változó geopolitikai és geoökonómiai környezetnek az EU versenyképességére gyakorolt hatásáról.

A vezetők ezt követően azt vitatják meg, hogy miként helyezze el magát az EU egy olyan világban, melyet fokozott és nem mindig tisztességes gazdasági verseny, valamint nem kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatok jellemeznek.

Megvitatják továbbá, hogy miként lehet a legmegfelelőbb választ adni a gazdasági kényszerítésre és csökkenteni a gazdasági függőségeket, mindenekelőtt az olyan területeken, mint a létfontosságú nyersanyagok és a technológia.

A találkozó második munkaülésén részt vesz Enrico Letta, aki azzal kapcsolatos elképzeléseit ismerteti, hogy miként lehet jobban kiaknázni az egységes piacot a gyorsan változó világban.

A vezetők a megbeszélés folyamán elsősorban arra összpontosítanak, hogy melyek legyenek az EU fő prioritásai az egységes piac kiteljesítése céljából. Továbbá arra, hogy miként biztosítható a kedvezőbb szabályozási környezet az uniós vállalkozások számára, és hogyan lehet megfelelő választ adni a gazdasági kényszerítésre és a tisztességtelen versenyre – helyezte kilátásba António Costa.

Megvitatják azt is, hogy az EU miként tehet többet a nemzeti akadályok tényleges csökkentése, valamint annak érdekében, hogy a szabályozási keret minden szinten jobban ösztönözze a beruházásokat, az innovációt és a vállalkozások növekedését.

Emellett áttekintik azon lehetőségeket, melyek mentén az EU tudja mélyíteni, harmonizálni és integrálni az egységes piacot annak érdekében, hogy az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a digitális ágazat, a telekommunikáció, a tőkepiacok és az energia, a versenyképes uniós vállalkozások növekedhessenek és globálisan sikeresen versenyezhessenek, biztosítva az emberek és iparágak számára nyújtott szolgáltatások megfizethetőségét és biztonságát.

