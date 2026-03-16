Váratlanul lemondott a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke

Váratlanul lemondott hétfőn Savo Minic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke, miután felmerült, hogy bíróságon megtámadhatják a megbízatását kinevezésének és megválasztásának módja miatt.

A politikus Banja Lukában újságíróknak azt mondta: benyújtotta lemondását, és egyeztetett Sinisa Karan elnökkel, aki rögtön közölte, hogy ismét őt jelöli miniszterelnöknek, és biztosította őt afelől, hogy kormánya tagjai is maradéktalanul támogatják.

A lemondott miniszterelnök szerint a kormány folyamatos kihívásokkal szembesült „azoktól, akik nem akarnak jót a boszniai Szerb Köztársaságnak„. Egyesek megkérdőjelezték a kormány legitimitását, ezért az ügyet hivatalos eljárások keretében kellett rendezni.

Minic hangsúlyozta: meggyőződése szerint mindkét általa vezetett kormány törvényesen alakult meg, de az esetleges jogi eljárások miatt lépésekre volt szükség, hogy mindenképpen elkerüljék a fenyegető intézményi válságot Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében.

Minic az előző kormánya éléről is lemondással távozott januárban, miután tavaly miniszterelnökké választották Milorad Dodik javaslatára, akit akkor már jogerős bírósági ítélet alapján eltávolították a Szerb Köztársaság elnöki tisztségéből. Dodikot egy évi börtönbüntetésre ítélték, mert nem hajtotta végre a nemzetközi főképviselő döntéseit.

Minic annak hatására mondott le, hogy egyértelművé vált: jogi problémákat okozhat, hogy Dodik már mint tisztségétől megfosztott elnök javasolta őt. De aztán Ana Trisic Babic „ideiglenes elnök” újra őt bízta meg a kormányalakítással. Miután azonban a boszniai szerb alkotmány nem ismeri az ideiglenes elnök intézményét, ez a megbízatás is újabb jogi vitákhoz vezetett volna, így Savo Minic ezúttal is lemondott.

Forrás: MTI