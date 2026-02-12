Halálos vihar pusztít Franciaország déli részén

Egy ember meghalt és mintegy 850 ezer háztartás áram nélkül maradt Franciaország délnyugati részén a térségen áthaladó Nils vihar miatt – közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a halálos áldozat egy kamionsofőr, akit Landes megyében egy lezuhant faág miatt ért baleset. A megyében, az Atlanti-óceán partján fekvő Biscarrosse-nál az éjszaka folyamán óránként 162 kilométeres sebességű széllökéseket is mértek.

Csütörtök reggel Nouvelle-Aquitaine térségében 485 ezren, Occitanie régióban pedig 318 ezer háztartásból jelentettek áramkimaradást.

🇫🇷 | La tempête #Nils arrive dans le sud de la #France, avec de fortes pluies et de violentes rafales de #vent dépassant les 100 km/h, comme ici près de #Bordeaux 🌪️🌧️ pic.twitter.com/S3nwVsCxm6 — Instant Actu (@Inst_Actu) February 11, 2026

A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy az utóbbi hetekben leesett jelentős csapadékmennyiség fellazította a talajt, ezért a heves széllökések kárt okozhatnak a fákban és az infrastruktúrában is.

A francia meteorológiai intézet előrejelzése szerint a vihar csütörtökön várhatóan elhagyja a régiót, és Korzika felé veszi az irányt.

Szerdán a Nils miatt a hatóságok 19 megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést, amelyet csütörtökön további 24-re kiterjesztettek.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)