16 százalékkal nőtt tavaly a világ dollármilliárdosainak vagyona

A világ dollármilliárdosainak vagyona 16 százalékkal nőtt tavaly, háromszor gyorsabban az elmúlt öt év átlagánál – derült ki az Oxfam jótékonysági szervezet hétfőn közzétett tanulmányából, amelyet a davosi Világgazdasági Fórum (WEF) előtt hoztak nyilvánoságra.

A milliárdosok vagyona tavaly 2500 milliárd dollárral 18 300 milliárd dollárra nőtt. Közben az emberiség legszegényebb fele – számuk 4,1 milliárdra tehető – nagyjából ugyanekkora vagyonnal rendelkezik.

A dollármilliárdosok száma tavaly először haladta meg a háromezret, és a világ leggazdagabb embere, Elon Musk lett az első, akinek a vagyona elérte az 500 milliárd dollárt.

A 2500 milliárd dollár elegendő lenne a mélyszegénység 26-szoros felszámolására világszerte. Az ENSZ módszertana szerint a mélyszegénység a 2021-es vásárlóerő-paritáson számított napi 3 dollárnál kevesebb személyenkénti jövedelmet jelenti.

A Világbank szerint a Föld népességének körülbelül 10 százaléka tartozik ebbe a kategóriába.

A WEF svájci nonprofit alapítvány, a politikai és üzleti világ vezetőit és sok más személyiséget tömörítő fórum hivatalosan hétfőn nyílik meg, a vezetők pedig kedden kezdik ismertetni álláspontjukat.

