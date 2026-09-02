Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától Keir Starmer volt brit miniszterelnök.

Starmer, aki július végén távozott a kormányzó brit Munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből, kedden jelentette be, hogy lemond alsóházi képviselői megbízatásáról is.

A volt kormányfő, aki észak-londoni választókerületének helyi hírportálja, a Camden New Journal keddi kiadásának nyilatkozva fedte fel döntését, meglepetést okozott bejelentésével, ugyanis amikor júliusban távozott pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéből, a BBC közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva még határozottan leszögezte, hogy a 2029-ben esedékes parlamenti választásokig megtartja alsóházi képviselői mandátumát.

Keddi nyilatkozatában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „ideje átadni a stafétabotot másnak„. Hozzátette:

ezentúl „nemzetközi ügyekre” kívánja összpontosítani tevékenységét, mindenekelőtt védelmi, biztonsági, kereskedelmi és technológiai területeken.

Starmer nem fedte fel, hogy valamely vállalatnál vagy más szervezetnél dolgozik-e majd a jövőben.

A munkáspárti politikus június 22-én jelentette be, hogy lemond pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéről, miután a sorozatos belpolitikai botrányok, valamint a májusi időközi választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán mélypontra zuhant támogatottsága a választók körében és a Munkáspárton belül egyaránt, és az alsóházi Labour-frakció, valamint saját kormányának tagjai részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedett rá távozása végett.

Keir Starmer utódjául a frakció Andy Burnham volt manchesteri polgármestert választotta.

Burnham egyedüli jelöltként, versengés nélkül vette át július 17-én a Munkáspárt vezetői tisztségét, július 20-án pedig a miniszterelnöki tisztséget, miután aznap III. Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával.

A brit EU-tagságról rendezett – a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött – népszavazás óta eltelt tíz évben Andy Burnham az Egyesült Királyság hetedik, a nem egészen négy éve uralkodó III. Károly negyedik miniszterelnöke a konzervatív párti Liz Truss és Rishi Sunak, illetve a munkáspárti Keir Starmer után.

Keir Starmer két évig töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, 2020 óta volt a Munkáspárt vezetője, és 2015 óta képviselte észak-londoni választókerületét a londoni alsóházban.

Képviselői mandátumának visszaadása után a választókörzetben időközi parlamenti választást kell tartani.

MTI

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