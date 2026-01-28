Egy Kárpátokban fekvő település lemondana az UNESCO-világörökségi státuszról

Egy szlovákiai hegyi falu, Vlkolínec, más néven Farkasd vagy Liptófarkasd lakói azt kérik, hogy településüket fosszák meg az UNESCO-világörökségi státuszától, mivel szerintük a túlzott turistaforgalom ellehetetleníti a mindennapi életet – számolt be róla a The Slovak Spectator.

A település a Kárpátok egy félreeső helyén fekszik, és 43 élénk színűre festett, faburkolatú házával a régió egyik utolsó ilyen jellegű faluja. 1993-ban vették fel az UNESCO világörökségi listájára, mivel kivételes módon megőrizte a hagyományos szlovák falusi építészetet és életformát.

A státusz egyik alapfeltétele az volt, hogy Vlkolínec élő település maradjon, ne pedig szabadtéri múzeummá váljon. A helyiek szerint ez az ígéret az elmúlt három évtizedben nem teljesült.

Napjainkban a falut évente mintegy 100 ezer turista keresi fel. A látogatók sok esetben múzeumként kezelik a települést: benéznek az udvarokba, az ablakokon keresztül a lakóházakba, sőt előfordul, hogy magánlakások konyháiba is belépnek. A lakosok inkább azt szeretnék, ha törölné őket az UNESCO a listáról. A szigorú előírások miatt már nem tarthatnak állatokat, és nem művelhetik meg a földjeinket úgy, ahogy korábban.

Vlkolínec lakossága évtizedek óta csökken, a világörökségi státusz elnyerése óta azonban ez a folyamat felgyorsult. Míg 1993-ban hét család, összesen 27 ember élt a faluban, ma már csupán négy család és 14 állandó lakos maradt. A fiatalok munkavállalás miatt elköltöznek, a gyerekek és unokák csak az ünnepekre térnek vissza.

Miloš Dudaš kulturális örökségvédelmi szakértő szerint Vlkolínec nem csupán a faépítészet miatt került fel a listára, hanem azért is, mert működő, élő település volt, ahol a mindennapi élet fennmaradt. Ez az elem azonban mára eltűnőben van.

„A világörökségi cím elismerést és presztízst hozott, de súlyos problémákat is” – mutatott rá a szakértő, kiemelve a turizmus drasztikus növekedését, a magánszféra elvesztését és azt, hogy az állandó lakóházak egyre inkább hétvégi nyaralókká válnak.

Vlkolínec Európa egyik utolsó, ilyen mértékben megőrzött hagyományos falusi települése, hasonló helyek mindössze Magyarországon és Csehországban találhatók. A világörökségi listáról való törléshez mind a szlovák állam, mind az UNESCO jóváhagyása szükséges – ez ritka és politikailag érzékeny döntésnek számít.

Kárpátalja.ma

Fotó: Adobe Stock