Volodimir Zelenszkij Párizsban találkozott Reza Pahlavival

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Párizsban találkozott az utolsó iráni sah trónörökösével, Reza Pahlavival, akit egyesek egy új iráni kormányzat potenciális vezetőjének is tekintenek.

Az RBK Ukrajina hírügynökség közlése szerint a találkozóra a párizsi ukrán nagykövetségen került sor. A megbeszélés kezdetén a felek delegációi együtt tárgyaltak, majd – az iráni trónörökös kérésére – Zelenszkij és Pahlavi négyszemközti egyeztetést is folytatott.

Az ukrán elnök később közölte, hogy a

felek áttekintették az aktuális helyzetet, valamint a lehetséges további fejleményeket, és megállapodtak abban, hogy egyeztetik álláspontjaikat.

Zelenszkij szerint az iráni rezsim trónörököse és csapata tájékoztatta őt azokról a jelzésekről, amelyeket az iráni terrorállamból kapnak. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: az iráni hatalmi rendszer már jelentős veszteségeket szenvedett el, ezért fontos, hogy „az iráni rezsim ne tudjon előnyt kovácsolni a helyzetből, és hogy az iráni emberek nagyobb biztonságot és több lehetőséget kapjanak saját sorsuk alakítására.”

Hozzátette:

Ukrajna olyan „szabad Iránt szeretne látni, amely nem működik együtt Oroszországgal, és nem destabilizálja a Közel-Keletet, Európát és a világot.”

A beszámoló kitér arra is, hogy a közelmúltban iráni iszlamista rezsim új legfelsőbb vezetőt választott. A tisztséget Modzstaba Hamenei kapta meg, miután az Egyesült Államok és Izrael egy katonai művelet során megölte apját, Ali Khamenei ajatollahot február végén.

Az új vezető megválasztása felgyorsított eljárásban történt a folyamatos amerikai és izraeli támadások miatt. A beszámolók szerint Modzstaba Hamenei ultrakonzervatív politikusnak számít, aki támogatja a térségben működő fegyveres csoportok erősítését, és kemény fellépést ígér az iráni belső tiltakozásokkal szemben.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: t.me/V_Zelenskiy_official