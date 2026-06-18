Brüsszelbe érkezett Volodimir Zelenszkij az uniós csúcstalálkozóra

Brüsszelbe érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki részt vesz a június 18–19-én megrendezett európai uniós csúcstalálkozón. Az államfő a franciaországi G7-csúcstalálkozót követően utazott Belgiumba, ahol az uniós vezetőkkel folytat megbeszéléseket.

A repülési adatok szerint Zelenszkij gépe Genfből indult, majd a Brüsszel közelében található Melsbroek katonai légibázison szállt le. Az ukrán elnök később közösségi oldalán is .

Zelenszkij beszámolója szerint az út során egyeztetett a finn államfővel is, akivel a G7-csúcstalálkozó eredményeit és a további nemzetközi együttműködés lehetőségeit tekintették át.

A brüsszeli csúcstalálkozón várhatóan kiemelt téma lesz az Ukrajnának nyújtott európai támogatás, a kontinens biztonsági helyzete, valamint az orosz–ukrán háborúval összefüggő politikai és gazdasági kérdések.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

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