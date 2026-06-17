Megerősítették Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket a G7 vezetői

Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetői a szerdán a kelet-franciaországi Évianban záruló csúcstalálkozójukon. A találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett.

Mark Carney kanadai miniszterelnök méltatta, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ezen a téren változtatott az álláspontján.

Giorgia Meloni olasz kormányfő azt mondta: sikerült közös nevezőre jutni (Trumppal), ami nem mindig magától értetődő.

A találkozó házigazdája, Emmanuel Macron francia elnök is rendkívül fontosnak nevezte, hogy a Hetek újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében.

„Elköteleztük magunkat a nyomás fokozására, beleértve a szankcióink megerősítését” – mondta. Ukrajnával kapcsolatban „ez az első alkalom, hogy ilyen mértékű egyetértés van a Hetek között. És ez az első alkalom, hogy ilyen világos következtetéseket vontunk le” – tette hozzá.

A csúcstalálkozó során az Egyesült Államok azt is elfogadta, hogy amerikai vállalatok engedélyeket adjanak ki Ukrajnában nagy hatótávolságú rakéták gyártására.

Az MTI és a hirado.hu cikke nyomán

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