A késői vacsora megdobhatja a vércukrot

A jelenlegi kutatások alapján a vércukorszint szempontjából szerencsésebb lehet, ha a vacsorát legalább két-három órával lefekvés előtt fogyasztjuk el, lehetőleg a kora esti órákban.

A kutatások szerint a vacsora időpontja önmagában is befolyásolhatja a vércukorszintet, függetlenül attól, hogy mit eszünk. Ennek oka, hogy az inzulinérzékenység a nap folyamán változik, és a szervezet természetes cirkadián ritmusához igazodik. Ha rendszeresen ezekkel a biológiai ritmusokkal ellentétes időpontokban eszünk, az hosszú távon ronthatja a glükózszabályozást – olvasható a VerywellHealth.com cikkében.

Mikor kell vacsorázni?

Bár nincs mindenki számára ideális vacsoraidőpont, egy randomizált, kontrollált vizsgálat szerint a lefekvés előtti két órán belül elfogyasztott vacsora rontja a szervezet étkezés utáni vércukorszabályozó képességét. Az eredmények azt sugallják, hogy a késő esti étkezések kerülése elősegítheti az egészségesebb glükózszabályozást, mivel jobban összhangba hozza az étkezéseket a szervezet természetes ritmusával.

További kutatások is a korábbi vacsora előnyeire utalnak. Egy egészséges felnőttek körében végzett vizsgálatban azok, akik este 6 órakor vacsoráztak, kedvezőbb 24 órás vércukorszintet és jobb lipidanyagcserét mutattak a másnapi reggelinél, mint azok, akik ugyanazt az étkezést este 9 órakor fogyasztották el.

Egy másik tanulmány szerint a 10 órakor elfogyasztott vacsora magasabb éjszakai vércukorszinttel és inzulinszinttel, valamint alacsonyabb zsírégetéssel járt együtt, mint ugyanannak az étkezésnek a 6 órakor történő elfogyasztása.

Miért fontos a vacsora időzítése?

A vércukorszint szabályozásában kulcsszerepet játszik a szervezet alvás-ébrenlét ciklusa, vagyis a cirkadián ritmus. Ez a belső, 24 órás biológiai óra befolyásolja az inzulinkiválasztást, az inzulinérzékenységet, a glükóztermelést és a szövetek glükózfelvételét. Ennek következtében ugyanaz az étkezés eltérő vércukorválaszt válthat ki attól függően, hogy a nap melyik szakában fogyasztjuk el.

A szervezet reggel reagál a leghatékonyabban az inzulinra, és ekkor a legjobb a glükóz eltávolítása a vérből is. Ez a képesség az esti órák felé fokozatosan csökken. Azoknál, akik rendszeresen éjszaka esznek, például a többműszakos munkát végzőknél, nagyobb a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata, részben a cirkadián ritmus felborulása miatt.

Ezen felül a nap korai szakaszaira korlátozott étkezés is segítheti a korai vacsora kedvező hatásait. Egy túlsúlyos felnőtteken végzett vizsgálatban azok, akik valamennyi kalóriájukat reggel 8 és délután 2 óra között fogyasztották el, alacsonyabb átlagos 24 órás vércukorszintet és kisebb vércukoringadozást mutattak, mint azok, akik reggel 8 és este 8 óra között étkeztek.

Egy több mint 103 ezer felnőtt részvételével végzett, átlagosan 7,3 éves követéses vizsgálat arra jutott, hogy a későn reggelizők körében nagyobb volt a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. A kutatók szerint a reggel 8 óra előtti első, illetve az este 7 óra előtti utolsó étkezés csökkentheti a cukorbetegség hosszú távú kockázatát.

Kik profitálhatnak leginkább a korai vacsorából?

A korábbi vacsora különösen hasznos lehet a 2-es típusú cukorbetegséggel élők számára. Kutatások szerint azoknál a cukorbetegeknél, akik a napi kalóriabevitel nagyobb részét a nap korábbi szakaszában fogyasztják el, miközben csökkentik az esti kalóriákat, javulhat a napi vércukorszabályozás, kedvezőbbé válhatnak az étkezés utáni vércukorértékek, és csökkenhet a hosszú távú vércukorszintet jelző HbA1c-érték is.

Már rövid távon is megfigyelhetők kedvező hatások. Egy kis létszámú vizsgálatban 10 olyan, rosszul kontrollált 2-es típusú cukorbeteg vett részt, akik rendszerint este 10 óra után vacsoráztak. Amikor egy héten keresztül este 8 óra előtt fogyasztották el a vacsorájukat, javult az éhomi vércukorszintjük, a glikémiás kontrolljuk és az inzulinrezisztenciájuk.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)

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