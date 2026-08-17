Fegyveres volt katonát vettek őrizetbe a Beregszászi járásban
Fegyveres férfit vettek őrizetbe a rendőrök augusztus 16-án éjszaka a beregszászi járási Alsóveresmarton.
A rendőrséghez lövések hangjáról érkezett bejelentés a folyó közeléből, majd a helyi lakosok arról is értesítették a hatóságokat, hogy egy fegyveres férfi autóval közlekedik a településen.
A rendőrök néhány percen belül megtalálták és egy kávézó közelében elfogták a 62 éves helyi lakost, aki korábban katonaként szolgált. Az autójából egy AK–74-es gépkarabélyt és egy lőszerrel megtöltött tárat foglaltak le.
A férfit őrizetbe vették.
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