Egy hét alatt 13 alkalommal támadták az oroszok a Naftohaz létesítményeit

Oroszország az elmúlt héten 13 alkalommal támadta a Naftohaz ukrán állami olaj- és gázipari vállalat létesítményeit drónokkal és rakétákkal.

A támadások következtében a kitermelési infrastruktúrában súlyos károk keletkeztek, több berendezés és termelési kapacitás működését le kellett állítani, ami a kitermelési volumen egy részének kieséséhez vezetett.

A vállalat közlése szerint az egyik létesítményt egy héten belül többször is támadás érte, ugyanakkor egyik munkatárs sem sérült meg.

A Naftohaz adatai szerint 2026 eleje óta az orosz hadsereg összesen 293 alkalommal támadta a vállalat létesítményeit. A támadások elsősorban az olaj- és gázkitermelést biztosító infrastruktúrát érintették.

Nyitókép: Naftohaz

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