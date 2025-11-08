Washington szankciómentességet ígér Magyarország számára

A Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól – jelentette be Orbán Viktor magyar miniszterelnök, miután pénteken Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Orbán Viktort több kormánytag és magyar üzletember is elkísérte az Egyesült Államokba, így több kétoldalú miniszteri tárgyalás is zajlott a Fehér Házban. Minderről az MTI adott hírt.

A miniszterelnök a kétoldalú tárgyalásokat úgy jellemezte: két egymással szövetségesi viszonyban álló állam vezetői tárgyaltak egymással, nem azonosítottak egyetlen olyan lényeges kérdést sem, amelyben a két állam véleménye egymástól eltért volna, vagy konfliktusban állna.

Nincs a két ország érdekei között stratégiai különbség vagy összeütközés, viszont van jó néhány egyezés, és voltak is elrendezni való ügyek – tette hozzá.

„A Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezzel sikerül megőrizni a magyarországi rezsicsökkentés eredményeit.

„Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Magyarország helyzete lényegesen eltér a többi európai országétól, nem lehet fenntartani az ország biztonságos energiaellátását, ha a két „kulcsvezetéken” továbbra is szankciók lesznek. Ezért kérték Donald Trumptól, hogy ezeket a szankciókat töröljék el.

Emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban jelentette be azt a szankciós rendszert, amelyet általában alkalmaznak az orosz energiára vonatkozóan. Orbán Viktor szerint Magyarországon emiatt november végétől minden magyar háztartás két és félszer, de lehet, hogy háromszor többet fizetett volna a rezsiért, mint amennyit az előző hónapban. Vállalkozások mentek volna csődbe, és a szankciók sok munkahelyet veszélyeztettek.

Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy megállapodás született az amerikai féllel a nukleáris együttműködés kérdéseiről. Paks2-ügyben is egyezségre jutottak: a Biden-adminisztráció által bevezetett szankciót eltörlik, Paks2 megépítésével szemben semmilyen amerikai kifogás nem merül fel.

Közölte: a Westinghouse bekapcsolódik Magyarország nukleáris energiaiparába, elsőként fűtőanyagot fognak vásárolni az amerikai cégtől.

A miniszterlenök szerint Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek majd. Megemlítette: mintegy 1400 amerikai vállalat működik jelenleg Magyarországon, körülbelül 100 ezer embert alkalmazva. Orbán Viktor az újabb beruházások jelentőségeként említette, hogy azok a munkahelyteremtés mellett tovább emelik a magyar gazdaság technikai színvonalát. A miniszterelnök jelezte: hadi- és űripari megállapodást kötöttek, az előbbi révén Magyarország a legkorszerűbb védelmi fegyverekhez férhet hozzá.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor