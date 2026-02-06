Donald Trump saját nevével fémjelzett weboldalt indított

Donald Trump amerikai elnök csütörtök este nevét viselő weboldalt indított. Az oldal célja, hogy az amerikaiak kedvezményes áron jussanak hozzá gyógyszerekhez.

„Ma estétől a leggyakrabban felírt gyógyszerek tucatjai jelentősen csökkentett áron lesznek elérhetők minden fogyasztó számára egy új weboldalon, a TrumpRx.gov-on” – jelentette be a sajtónak tartott bemutatón. Az amerikai elnök több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy ezeket a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, biztosítani tudja.

„Az amerikaiak régóta a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik. (…) Az amerikai nép valójában az egész világ gyógyszerköltségeit támogatta”

– vélekedett Donald Trump.

Az amerikaiak valójában nem közvetlenül a weboldalon vásárolhatják meg a kívánt gyógyszert. Viszont a weboldalon keresztül kaphatnak egy gyógyszertárban beváltható utalványt, amely a megígért kedvezményt biztosítja. Az amerikai elnök példaként említette az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert, amelyet a Novo Nordisk gyárt. A cég az árak csökkentését elfogadó óriáscégek közé tartozik. Trump szerint ennek a gyógyszernek az ára az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken.

A jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy ellenőriznénk, elérhetőek-e ezek a kedvezményes árak a weboldalon” – tette hozzá a sajtótájékoztatón Mehmet Oz, aki a közegészségügyi biztosítási programot irányítja.

Forrás: hirado.hu
(Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)