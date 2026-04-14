Szlovénia új házelnöke, Zoran Stevanovic népszavazást kezdeményezne az ország NATO-tagságáról, és jelezte azt is, hogy a közeljövőben Moszkvába látogathat.

Stevanovic a szlovén sajtónak nyilatkozva úgy fogalmazott: választási ígéretük volt, hogy referendumot tartanak Szlovénia NATO-ból való kilépéséről, és ezt meg is valósítják – közölte a Kyiv Post.

A politikus szerint

Szlovéniának önállóbb és szuverénebb külpolitikát kell folytatnia. Kijelentette: Ljubljanának ismét a szlovén döntéshozatal központjává kell válnia, nem pedig Brüsszelnek.

Ugyanakkor elismerte, hogy az Európai Unióból való kilépés valószínűleg nem élvezné a lakosság támogatását, mivel az ország jelentős előnyöket élvez tagságából.

Stevanović arról is beszélt, hogy pártja más kampányígéreteket is teljesítene, köztük azt, hogy kezdeményezné Szlovénia kilépését az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). Hangsúlyozta továbbá, hogy országa nem kíván részt venni külföldi katonai vagy diplomáciai konfliktusokban, mert szerinte ezek nem szolgálják Szlovénia érdekeit.

Első külföldi útjaival kapcsolatban elmondta: már tervezett látogatásai vannak Szkopjéba és Koppenhágába, ugyanakkor a közeljövőben Moszkvába is szeretne ellátogatni.

Mint fogalmazott, hidakat szeretne építeni, és minden országgal együttműködni, függetlenül attól, milyen fal alakult ki Kelet és Nyugat között.

