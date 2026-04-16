Történelmi mélyponton a hrivnya az euróval szemben

Az Ukrán Nemzeti Bank rekordmagas értékben állapította meg az euró hivatalos árfolyamát. Április 17-én, pénteken az európai valuta értéke 51,42 hrivnya lesz.

Egy nappal korábban az árfolyam 51,27 hrivnya volt, vagyis 15 kopijkás emelkedés várható.

Az euró értéke az év eleje óta több mint 4 hrivnyával emelkedett. A 2025. április 17-i árfolyam 46,82 hrivnya volt.

A dollár értéke április 16-án 43,63 hrivnyán áll – a tegnapi árfolyamhoz képest 12 kopijkával emelkedett.

Az euró hrivnyával szembeni legutóbbi rekordját április 14-én jelentették (51,32 hrivnya).

Forrás: slovoidilo.ua