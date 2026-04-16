Kigyulladt egy kamion pótkocsija Kárpátalján

Éjfél körül menet közben lángra kapott egy DAF márkájú kamion pótkocsija a Kijev–Csap autóúton, a munkácsi járási Ábránka közelében.

A kamion sofőrje a visszapillantó tükörben vette észre, hogy a pótkocsi kerekei füstölnek, színük megváltozott. Mire biztonságosan meg tudott állni, már ki is gyulladtak. A veszélyt észlelve több autós is a kamionos segítségére sietett, saját poroltó készülékeikkel segítették az oltást. A tűz minden igyekezetük ellenére elérte a ponyvát és a rakodóteret.

A felsővereckei (Verhnyi Vorota) és a szarvasházai (Zsdenyijevo) tűzoltók a helyszínre érkezve 18 perc alatt fékezték meg a lángokat. A tűz a gumiabroncsok mellett a ponyvát és a rakomány egy részét is megrongálta.

