Szlovákia nem blokkolja az Ukrajnának szánt EU-s hitelt

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint Pozsony nem fogja ellenezni egy 90 milliárd eurós kölcsön Ukrajna számára történő kiadását, ellenben kész megakadályozni az Oroszország elleni új szankciócsomagot – írja a Denník N szlovák hírportál.

A hiteltervezetet korábban Magyarország blokkolta, és Robert Fico szlovák miniszterelnök utalt rá, hogy „kész átvenni a stafétát”, amennyiben Orbán Viktor veszít a választásokon. Juraj Blanár szerint azonban ezt a kijelentést félremagyarázták.

Blanár szerint Szlovákia addig kívánja blokkolni a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen, amíg nem kap garanciákat a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításával kapcsolatban. A szlovák parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága előtt a szlovák külügyi tárca vezetője kijelentette:

Szlovákia egyértelmű, átlátható és ellenőrizhető nyilatkozatot szeretne arról, hogy a Barátság vezetéket újraindítják.

A parlamenti kérdések órájában Blanár ezt az álláspontját nyomatékosította.

„Ha a Barátság kőolajvezeték nem lesz üzembe helyezve, és napirendre kerül a 20. csomag jóváhagyása, akkor nem fogjuk megszavazni, mert nincs más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a vezeték működésének helyreállítására”

– mondta Juraj Blanár.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról beszélt, hogy a Barátság kővezeték az orosz támadást követően akár április végéig újraindulhat.

